Proximus League – Malines condamne les auteurs des jets de gobelets

Le KV Malines a réagi fermement dimanche aux deux lancers de projectile qui ont eu lieu au cours du premier match de championnat des Malinois, samedi à Louvain (1-1). « Nous espérons identifier aussi vite que possible les quelques personnes qui ont mis la bonne réputation de notre club et de nos supporters en cause », a déclaré le club relégué de Jupiler Pro League la saison dernière. « De plus, nous voulons remercier le reste de nos fans pour leur incroyable soutien positif soutien pendant la rencontre. » En début de seconde période, le portier louvaniste Kawin Thamsatchanan a été la cible de deux bouteilles jetées par des fans malinois. La rencontre a ainsi été arrêtée pendant dix minutes. « Nous n’acceptons par le comportement des individus », a déclaré l’actionnaire principal du ‘Malinwa’ Olivier Somers.

« Il va sans dire que jeter des objets n’appartient pas à un match de football. Cela nuit également à l’image de notre club et à celle de tous les supporters. Nous sommes maintenant vus négativement dans les journaux alors que plus de 1.400 fans ont supporté magnifiquement l’équipe. »

Malines a souligné qu’il fera tout pour identifier les deux lanceurs et leur demander de payer les dégâts. Le club leur imposera en tout cas une interdiction de stade. « Enfin, nous voulons remercier une nouvelle fois nos milliers d’autres partisans pour la bonne ambiance et leur soutien, ce qui doit également être dit. »

L’entraîneur malinois Dennis van Wijk allait également dans le même sens. « Ces lancers furent une erreur complète », a déclaré le Néerlandais. « J’espère que les individus seront identifiés et mis à part. Mais je suis vraiment fier des autres supporters. Ils agissent toujours positivement: ils sont derrière l’équipe, ils viennent ici par milliers après avoir été rétrogradés et ils seront encore 14.000 dans notre stade dans deux semaines. »

