Mondiaux de voile – Emma Plasschaert reste 5e après la 3e journée en Laser Radial

Emma Plasschaert occupe toujours la 5e place de la catégorie Laser Radial aux championnats du monde de voile au terme de la troisième journée, disputée dimanche à Aarhus au Danemark. Emma Plasschaert a fini 9e et 3e des deux régates de la journée. Après six régates, elle compte 25 points et pointe à 12 longueurs de la Danoise Anne-Marie Rindom. La deuxième, la Norvégienne Line Flem Host, possède 20 unités.

Deuxième Belge engagée en Laser Radial, Maïté Carlier chute de 8 positions et est désormais 46e après des 28e et 24e places dans les deux régates de dimanche. Quatre régates sont encore au programme avant la course aux médailles le week-end prochain (11-12 août).

En Laser, William de Smet est 21e et Wannes Van Laer 31e après six régates.

Dimanche, le duo olympique Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers pointait à la 53e place en 49ers après cinq régates.

Enfin en Nacra 17, Isaura Maenhaut et Morgan Wirtz sont 45e après les trois régates de la première journée alors que Jan Heuninck et Anouk Geurts sont 63e.

Ces Mondiaux d’Aarhus délivrent les premiers quotas pour les Jeux Olympiques de Rio en 2020.

