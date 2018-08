LPGA – L’Anglaise Georgia Hall remporte le British Open

L’Anglaise Georgia Hall a remporté le British Open, 4e des cinq levées du Grand Chelem de golf féminin et épreuve du circuit LPGA dotée de 3,25 millions de dollars, en rendant une dernière carte de 67 pour un total de 271, soit 17 sous le par, dimanche, sur le parcours du Royal Lytham and St Annes. Avec son père Wayne pour caddie, Hall, âgée de 22 ans, comptait un coup de retard sur la Thaïlandaise Pornanong Phatlum à l’entame du 4e et dernier tour. Elle a finalement devancé de deux coups Pornanong, seule en tête depuis vendredi, mais qui a un peu craqué dimanche en ne rendant qu’un 70, sa plus mauvaise carte du week-end.

Mais la Thaïlandaise de 28 ans peut être satisfaite de son résultat. Car, lors de ses sept premières participations sur le circuit anglais, elle n’avait réussi à passer le « cut » qu’une seule fois.

La Sud-Coréenne Ryu So-yeon a pris la 3e place (-13) alors que la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, reine de l’US Open, a effectué une belle remontée pour terminer 4e ex aequo, à -9. Elle est la mieux classée des vainqueurs des trois premiers tournois majeurs de l’année puisque Park Sung-hyun, victorieuse du Championnat LPGA début juillet, est 15e et la Suédoise Pernilla Lindberg, couronnée à l’Ana Inspiration, le premier Majeur de l’année, a terminé très loin de la tête: 35e à 16 coups de la nouvelle championne.

Aucune Belge ne participait au tournoi.

– Le classement final:

1. Georgia Hall (Ang) 271 (67-68-69-67)

2. Pornanong Phatlum (Tai) 273 (67-67-69-70)

3. Ryu So-yeon (CdS) 275 (69-69-67-70)

4. Kim Sei-young (CdS) 279 (71-71-71-66)

. Ariya Jutanugarn (Tai) 279 (71-70-69-69)

. Mamiko Higa (Jap) 279 (66-69-71-73)

7. Feng Shanshan (Chn) 280 (71-71-69-69)

. Carlota Ciganda (Esp) 280 (69-73-68-70)

. Yu Liu (Chn) 280 (69-72-68-71)

10. Minjee Lee (Aus) 281 (65-70-71-75)

…

