Glasgow 2018 – Natation – Valentine Dumont: « Un peu déçue de ne pas entrer en finale »

Valentine Dumont est restée aux portes de la finale du 200m nage libre des championnats d’Europe de natation, dimanche en fin d’après-midi à Glasgow. La Namuroise a signé le 9e chrono (1:58.89) des seize demi-finalistes, après avoir réussi le 10e temps des séries le matin (1:59.30). Il lui a manqué 13/100es pour figurer dans le Top 8. « Je suis un peu déçue, évidemment. J’aurais aimé aller plus vite et si j’avais amélioré mon record (1:58.35) j’aurais pu aller en finale. Mais je crois que je suis partie trop lentement. Je me sentais mieux que ce matin mais j’ai eu dur à revenir sur la fin. Je me suis donnée à fond, sans succès. Je suis quand même contente d’avoir pu nager une demi-finale », a ajouté la future étudiante en médecine qui avait terminé 6e sur 200 m à l’Euro en petit bassin de Copenhague en novembre dernier.

Première réserviste de la finale, elle pourrait y participer lundi en fin de journée, en cas de forfait. « Je n’y compte pas trop. »

Également 12e temps de qualification des engagées sur 400m libre en Ecosse, Valentine Dumont disposera mardi d’une autre chance de rejoindre le gotha européen. « Je ne sais pas si j’aurai plus de chances que sur 200m, mais en tout cas je vais me donner à fond. »

Lotte Goris était présente elle aussi dans le seconde demi-finale du 200 libre. Dix-neuvième performance des séries, l’Anversoise a bénéficié de la règle qui limite à deux le nombre de nageuses d’un même pays à partir des demi-finales. Après ses 2:00.14 du matin, elle a couvert les quatre longueurs en 2:00.69, des chronos qu’elle n’avait plus approché depuis près de deux ans et terminé 15e. « Je suis contente d’avoir pu être en demi-finale. J’espérais passer sous les deux minutes. Maintenant, je suis prête pour les relais dès mardi avec le 4X200m libre dames. »

Source: Belga