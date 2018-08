Glasgow 2018 – La gymnaste artistique Nina Derwael défend son titre européen aux barres asymétriques

Contrainte de renoncer à la finale par équipes afin de se ménager pour les importantes échéances à venir, les gymnastes artistiques féminines belges vont retrouver, dimanche après-midi la compétition aux championnats d’Europe de Glasgow à l’occasion des finales par agrès. Nina Derwael, tenante du titre aux barres asymétriques, vise le doublé. La meilleure gymnaste belge de l’histoire est aussi présente en finale de la poutre où on retrouve la nouvelle venue dans l’équipe la Bruxelloise Maellyse Brassart. Axelle Klinckaert peut, elle, ambitionner une médaille dans l’exercice au sol. Plus tôt dans la journée, le duo Tim Brys-Niels Van Zandweghe aura disputé la finale du deux sans barreur en aviron, une épreuve dont ils viennent de remporter la coupe du monde.

Le nageur Louis Croenen sera lui au départ de la finale du 200m papillon. Toujours en natation, la grande espoir Valentine Dumont va disputer la première de ses six épreuves, les séries (et probablement les demi-finales) du 200m nage libre.

Le cyclisme sur piste se poursuit avec la course par élimination féminine et la course aux points masculine. Le cyclisme sur route débute avec l’épreuve en ligne des dames.

