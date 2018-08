Glasgow 2018 – Cyclisme – L’Italienne Marta Bastianelli championne d’Europe, Kaat Hannes 7e

L’Italienne Marta Bastianelli a remporté le médaille d’or de la course en ligne dames des championnats d’Europe de cyclisme, disputée dimanche après-midi à Glasgow sur 129,6 km (9 tours d’un circuit de 14,4 km). Elle s’est imposée devant la Néerlandaise Marianne Vos, tenante du titre, et l’Allemande Lisa Brennauer. Kaat Hannes a terminé 7e et première Belge. Sofie De Vuyst a pris la 22e place à 6 secondes, Elle Van Loy la 39e à 3:47. Annelies Dom s’est classée 59e à 5:50. Valérie Demey et Sanne Cant ont abandonné.

C’est la troisième édition de l’Euro élites dames. Marta Bastianelli, 31 ans et championne du monde en 2007, succède au palmarès de l’Euro aux Néerlandaises Anne Van der Breggen, championne en 2016, et Marianne Vos, sacrée en 2017.

Le contre-la-montre féminin se déroulera mercredi. Ann-Sophie Duyck sera la seule à défendre les couleurs belges.

La course en ligne messieurs aura lieu dimanche 12 août.

