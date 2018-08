Euro d’athlétisme – Thomas Van der Plaetsen se sent « en forme » avant le décathlon

Thomas Van der Plaetsen va défendre son titre du décathlon cette semaine aux championnats d’Europe d’athlétisme à Berlin. Le Gantois s’était blessé au pied lors du concours de saut à la perche début juillet, mais il ne ressent plus qu’une gêne au saut en longueur. « Je suis en forme et je me sens bien », a déclaré Thomas Van der Plaetsen lors d’un point presse dimanche. « Je n’ai jamais été aussi bon dans certaines épreuves ». « Mon talon est enflé mais pour le reste ça va », dit le décathlonien de 27 ans. « Il n’y a plus qu’au saut en longueur que je ressens une gêne. C’est surtout le contact du talon qui est douloureux. Maintenant il faut voir comment composer avec cette douleur durant la compétition. J’espère quand même sauter 7m50 ou 7m60 ».

Thomas Van der Plaetsen ne pense pas conserver son titre européen, tant le Français Kevin Mayer semble hors d’atteinte. « Mais je sens que je suis plus fort qu’à l’Euro d’Amsterdam. Un beau résultat est cependant possible », dit le Gantois, qui espère battre son record personnel (8332 points) à Berlin.

Thomas Van der Plaetsen sera en action mardi et mercredi dans la chaleur berlinoise. « La chaleur vient en plus du lourd programme. Mercredi, le thermomètre va monter jusqu’à 38 degrés, alors que le saut à la perche aura lieu le midi. Il ne faudra pas craquer ».

