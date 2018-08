Euro d’athlétisme – Simon Debognies est à Berlin pour prendre de l’expérience

Simon Debognies va effectuer à 22 ans ses grands débuts dans un grand championnat seniors lorsqu’il prendra le départ du 10.000 m de l’Euro d’athlétisme mardi à Berlin. Simon Debognies a disputé son premier 10.000 m début mai à Palo Alto en Californie, où il a d’emblée battu le record de Belgique espoirs en 28:25.32. Il courra son second 10 km dans la capitale allemande.

« Mon ambition est de faire une course intelligente et constructive », dit le natif de Halle. « J’aime partir de derrière et monter tour après tour. Je veux aussi acquérir l’expérience des grands championnats. Un beau chrono serait beau »

Debognies aura affaire à une concurrence relevée. ‘ »Il y a une nouvelle génération douée sur 5 et 10.000 m. Mo Farah n’est plus là mais dans l’ensemble le plateau est plus relevé ».

Avec Soufiane Bouchikhi et Bashir Abdi, il y aura deux autres Belges au départ du 10.000 m. « Ils étaient en stage à Saint-Moritz, où je me suis entraîné avec Bashir. Il est très motivant, il me donnera confiance mardi ».

