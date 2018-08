Euro d’athlétisme – Justien Grillet ne s’attendait pas à être qualifiée pour l’Euro

Justien Grillet s’apprête à disputer son premier Euro d’athlétisme. La Gantoise de 24 ans sera au départ des séries du 400 m haies mardi à Berlin. « Je veux juste faire une bonne course », a-t-elle déclaré dimanche en conférence de presse. « Je ne sens pas encore le stress, cela viendra lors de la reconnaissance de ce stade impressionnant », dit celle dont le record personnel est de 56.31. « On dit que je dois atteindre les demi-finales, mais c’est déjà inattendu que je sois là. Je veux juste faire une bonne course. Si j’approche mon record personnel, mais que je ne me qualifie pas pour les demi-finales, je ne m’en voudrai pas ».

« J’ai eu une grosse saison mais ce matin je sentais à l’entraînement que j’avais encore du jus. Je suis même encore plus fraîche qu’aux championnats de Belgique », dit Justien Grillet.

Justien Grillet fait aussi partie des Belgian Cheetahs, l’équipe belge du relais 4×400 m féminin. Elle avait terminé 8e de l’Euro de Zurich en 2004 avec l’équipe belge, qui a été reformée cet hiver. Les Belgian Cheetahs courront vendredi en séries.

Source: Belga