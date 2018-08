Euro d’athlétisme – Hanne Claes croit en ses chances de rejoindre la finale du 400m haies

Hanne Claes fait partie, avec son record personnel de 55.20, des douze meilleures au classement européen de cette année sur 400m haies. Grâce à cela, elle n’entrera en lice qu’au stade des demi-finales à l’Euro d’athlétisme de Berlin qui débute lundi en Allemagne. « Il s’agit d’un côté d’un désavantage puisque les autres participantes auront plus de rythme de course. Mais d’un autre côté, je dois participer à une course de moins et j’espère faire du bon travail en demi-finales », a déclaré l’athlète du Royal Excelsior Sports Club de Bruxelles.

Claes, 27 ans, se situe en sixième position sur la liste des participants, après avoir amélioré son record personnel lors des championnats de Belgique de plus d’une seconde. « Je rêve de la finale, ce serait fantastique. Mais les athlètes sont très proches les unes des autres. Je vais devoir courir ma meilleure course en demi-finale, ainsi la finale sera certainement possible. »

« Je me suis surprise moi-même cette saison, car je n’ai pas beaucoup d’expérience sur les haies », a déclaré l’ancienne spécialiste du 200m, libérée de ses douleurs depuis mars 2017 après des années de délicatesse avec son tendon d’Achille. « Avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, j’avais espéré courir en 55.00. Ce fut donc une surprise lorsque j’ai couru en 55.20. Mais Jacques Borlée (son entraîneur depuis le printemps 2017, ndlr.) n’a pas été surpris au vu de mes prestations à l’entraînement », a conclu Claes.

