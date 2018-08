Au moins 19 morts et des dizaines de blessés dans le séisme en Indonésie

Au moins 19 morts et des dizaines de blessés sont à déplorer en Indonésie à la suite du séisme de magnitude 7 qui a touché l’île touristique de Lombok, ont annoncé les autorités locales. « Selon les dernières informations, 19 morts se trouvent à l’hôpital Tanjung (nord de Lombok) », a déclaré le porte-parole des équipes de sauvetage de Mataram, principale ville de l’île. Parmi les victimes figurent un enfant d’un an et une personne de 72 ans.

Le séisme de dimanche s’est déclenché à 10 km de profondeur, a précisé l’USGS. Il a été suivi de deux répliques, dont une de magnitude 5,4. L’épicentre se situait en mer à 18 km au nord-ouest de Lombok, loin des principaux endroits touristiques du sud et de l’ouest de l’île. Il avait été suivi d’une alerte au tsunami, qui a ensuite été levée.

Un porte-parole de l’agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, a indiqué que de nombreux bâtiments avaient été endommagés à Mataram. « Il s’agissait pour la plupart de bâtiments construits avec des matériaux peu solides », a-t-il cependant précisé.

Cette même île, prisée des touristes et située à l’est de Bali, avait déjà été touchée il y a une semaine par un premier tremblement de terre qui avait fait 17 morts.

source: Belga