Attentat contre Maduro – Six arrestations après l’attaque au drone lors d’une cérémonie militaire

Les services de sécurité au Venezuela ont procédé à six arrestations à la suite de l’attaque perpétrée au drone lors d’une cérémonie militaire à laquelle participait le président Nicolas Maduro, a indiqué le ministre de l’Intérieur Nestor Reverol. Le chef de l’Etat vénézuélien a été visé samedi soir par une attaque commise avec un drone chargé d’explosifs, alors qu’il s’exprimait devant 17.000 soldats à Caracas.

Six personnes ont entre-temps été arrêtées, selon le ministre de l’Intérieur. Des perquisitions ont également été menées dans des hôtels à Caracas.

« Nous avons jusqu’à présent six terroristes et tueurs à gages arrêtés, plusieurs véhicules saisis; des perquisitions ont eu lieu dans divers hôtels de la capitale, où des preuves accablantes ont été découvertes », a déclaré le ministre de l’Intérieur Nestor Reverol, à propos de ces interpellations.

