ATP Washington – Une finale entre le jeune De Minaur, 19 ans, et l’Allemand Zverev, tenant du titre

L’Australien Alex de Minaur, 72e mondial, 19 ans, a sauvé quatre balles de match samedi pour finalement s’imposer contre le Russe Andrey Rublev (N.16/ATP 46) 5-7, 7-6 (8/6), 6-4 et rejoindre Alexander Zverev, 3e joueur du monde, en finale du tournoi de Washington, épreuve ATP 500 sur surface dure dotée de 1.890.165 dollars. La partie a duré 2 heures 52 minutes. Alexander Zverev (N.1) avait de son côté écarté le Grec Stefanos Tsitsipas (N.10/ATP 32), 19 ans, en demi-finales 6-2, 6-4 en 1 heure 28 minutes. Tsitsipas avait éliminé David Goffin (N.3/ATP 11) en quarts de finale vendredi.

L’affiche entre les deux espoirs (19 ans pour De Minaur, 21 pour Zverev) sera la plus jeune de l’histoire du circuit ATP depuis celle d’Indian Wells en 2007 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, alors âgés de 19 et 20 ans.

Alex de Minaur va disputer sa deuxième finale ATP après celle perdue à Sydney au début de l’année face au Russe Daniil Medvedev.

Alexander Zverev de son côté, tenant du titre à Washington, en sera à sa 14e finale sur le circuit, lui qui a remporté 8 succès dans sa carrière dont deux cette année, au Masters 1000 de Madrid et à Munich.

Source: Belga