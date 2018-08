Anderlecht bat Ostende grâce à un triplé de Santini et un doublé de Dimata

Anderlecht s’est imposé 5-2 face à Ostende pour son premier match à domicile de la saison, dimanche après-midi au stade Constant Vanden Stock dans le cadre de la 2e journée du championnat de Belgique de football. Après une première mi-temps pauvre en occasions, le Sporting trouvait le chemin des filets en tout début de seconde période. Salemaekers centrait pour Cobbaut, qui remettait de la tête vers Santini. Le Croate ouvrait le score à la 46e minute de cette rencontre entre le RSCA et l’ancien club de son président Marc Coucke.

Anderlecht doublait la mise cinq minutes plus tard. Dimata trompait Dutoit après un raid solitaire de 40 mètres pour donner un avantage de deux buts aux Bruxellois. Avantage qui ne tarda pas à être réduit à un but. Servi par Capon, Guri relançait le match en faisant 2-1 à la 58e minute.

L’arbitre sifflait penalty pour une faute de Sakala sur Musona dans le rectangle ostendais à la 81e. Santini se présentait aux 11 mètres et trompait Dutoit. Le Croate faisait à 4-1 d’une frappe lointaine à la 85e, signant son 6e but de la saison et son deuxième triplé en deux matches.

Dimata marquait son 2e but de la journée à la 89e. L’arbitre avait dans un premier temps annulé le but pour hors-jeu mais le goal a été validé par le VAR. Milovic marquait le dernier but de la rencontre et fixait le score à 5-2 dans le temps additionnel.

Anderlecht est pour l’instant seul en tête du classement avec 6 points, devant le CS Bruges, le Standard et l’Antwerp (4 pts). Il reste deux matches à disputer dimanche. Genk reçoit Saint-Trond à 18h00 dans le derby limbourgeois et Mouscron accueille le FC Bruges à 20h00 en clôture de cette 2e journée. Vainqueur de leurs premiers matches, Genk et le FC Bruges pourront rejoindre Anderlecht en cas de victoire

