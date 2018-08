Un jeu télévisé pour rembourser sa dette d’étudiant aux USA

Le jeu propose aux étudiants de racheter leur dette, qui s’élève en moyenne à 34.740 dollars pour un cursus de quatre ans.

Faire un prêt pour suivre des études à l’université. Voilà une pratique qui n’existe pas dans notre pays qui endette des millions de jeunes Américains tous les ans. Selon l’association College Board, le coût moyen d’un cursus universitaire de base aux Etats-Unis est de 34.740 dollars dans une université privée, sans compter les frais d’hébergement et de nourriture. Un chiffre qui augmente d’années en années. Fin mars, l’encours des crédits étudiants a atteint 1.380 milliards de dollars.

C’est dans ce contexte que le jeu télévisé « Paid off » a débarqué le 10 juillet dernier aux Etats-Unis. Il permet de rembourser les dettes contractées par de jeunes diplômés pour financer leurs études supérieures. « Ma femme et moi avons galéré avec nos prêts étudiants et nous n’avons pu rembourser que parce que j’ai décroché une pub pour des sous-vêtements« , explique Michael Torpey, acteur et présentateur de « Paid Off », en préambule de l’émission, diffusée par la chaîne TruTV.

Thanks to everyone asking to be part of #PaidOff Unfortunately we are all done shooting the first season. If you enjoy the show, tell @truTV to order more episodes. Then we'll be able to help more folks with their student loans. I hope you enjoy tonight's premiere! – Michael

— Michael Torpey (@TorpeyMichael) July 10, 2018