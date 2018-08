WTA Washington – Ysaline Bonaventure battue aux portes de la finale du double

Ysaline Bonaventure et sa partenaire hongroise Fanny Stollar se sont inclinées en demi-finales du double du tournoi de tennis de Washington, épreuve WTA sur surface dure dotée de 250.000 dollars, samedi dans la capitale fédérale américaine. La paire belgo-hongroise a été battue par la Chinoise Xinyun Han et la Croate Darija Jurak sur le score de 6-2, 6-2 après 1h03 de jeu.

Jeudi, Ysaline Bonaventure (WTA 130) avait été éliminée au 2e tour du simple par la Chinoise Saisai Zheng (WTA 85). Celle-ci s’est imposée 6-4, 6-4 en 1 heure et 39 minutes. ‘Lucky loser’ des qualifications, Ysaline Bonaventure était rentrée dans le tableau final grâce au forfait de la Danoise Caroline Wozniacki (N.1/WTA 2).

Cette participation aux demi-finales du double à Washington à contraint Bonaventure à renoncer aux qualifications du tournoi de Montréal, qui débutaient samedi au Canada. La gauchère belge devait y défier la Chinoise Qiang Wang, 53e joueuse du monde et tête de série N.5 des qualifications.

Source: Belga