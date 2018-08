USA: un employé d’un centre de rétention pour jeunes migrants accusé d’abus sexuels

Un employé d’un centre de rétention pour mineurs ayant franchi illégalement la frontière des Etats-Unis a été inculpé pour attouchements et actes à caractère sexuel sur huit adolescents, selon des documents de justice consultés vendredi par l’AFP. Levian D. Pacheco est accusé d’avoir « touché les parties génitales de six victimes à travers leurs vêtements », d’avoir « réalisé une fellation » à deux autres et d’avoir « tenté une pénétration anale » sur l’un d’eux, selon un document du procureur.

Il est visé par onze chefs d’inculpation. Il a rejeté toutes ces accusations. Selon le site d’informations ProPublica, il a 25 ans et est séropositif.

Les garçons, âgés de 15 à 17 ans à l’époque des faits qui se seraient déroulés entre le 29 août 2016 et le 24 juillet 2017, étaient arrivés seuls aux Etats-Unis.

M. Pacheco était alors employé comme travailleur social à la Casa Kokopelli, un centre de rétention pour jeunes migrants géré par la société privée Southwest Key, à Mesa, en Arizona.

Il a été « immédiatement suspendu » lorsque les faits ont émergé, a fait savoir à l’AFP Jeff Eller, porte-parole de Southwest Key.

Cette société à but non lucratif gère pour le compte du ministère américain de la Santé et des Services sociaux plusieurs centres de rétention pour jeunes migrants, dont certains ont accueilli ces derniers mois des enfants séparés de leurs parents entrés illégalement aux Etats-Unis.

Un responsable de la police américaine aux frontières (ICE) a rejeté mardi, devant le Congrès, les critiques de mauvais traitements dans ces centres de rétention, les comparant à une « colonie de vacances ».

source: Belga