Tour du Danemark: Le Danois Mads Pedersen remporte le contre-la-montre devant Van Aert, qui reste leader

Mads Pedersen, sous le maillot de l’équipe nationale du Danemark, a remporté samedi la 4e étape du Tour du Danemark (2.HC), un contre-la-montre individuel de 19,1 km à Nykobing Falseter. Wout Van Aert (Veranda’s Willems-Crelan), vainqueur de la 2e étape et leader du général, a terminé deuxième et conserve donc sa tunique bleue à la veille de l’arrivée. Le profil, tout plat, convenait aux gros rouleurs. Pedersen, 22 ans et pensionnaire de l’équipe Trek-Segafredo, s’est montré intraitable, signant le temps de 21:52. C’est déjà la 9e victoire professionnelle pour Pedersen, la 3e de la saison après des succès au Fyen Rundt et au Herald Sun Tour.

En forme, Van Aert, 23 ans et triple champion du monde de cyclocross, a terminé 2e à 8 secondes de Pedersen. Un autre Danois, Martin Toft Madsen, complète le podium du jour (+0:11).

Au général, Wout Van Aert compte 32 secondes d’avance sur le Danois Rasmus Christian Quaade (BHS-Almeborg-Bornholm) et 36 sur un autre Danois, Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport).

La Belgique et l’équipe Veranda’s Willems-Crelan a, outre la victoire de Van Aert jeudi, remporté la 3e étape grâce à Tim Merlier, vainqueur au sprint vendredi.

Le Tour du Danemark se termine dimanche par une étape de 198,8km entre Faxe et Frederiksberg dont le profil, assez plat, devrait une nouvelle fois profiter aux sprinteurs. En 2017, la victoire finale était revenue au local Mads Pedersen.

