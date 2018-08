Tour de Pologne – Pascal Ackermann remporte la première étape au sprint

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) a décroché au sprint la première étape du Tour de Pologne (WorldTour) à l’issue des 133,7 kilomètres avec départ et arrivée à Cracovie, samedi en Pologne. L’Allemand, vainqueur dimanche dernier de la Prudential RideLondon-Surrey Classic, a devancé le Colombien Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors) et l’Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), s’emparant ainsi également du classement général. Une échappée, composée de quatre hommes, a rapidement pris les devants dans cette étape courte sans réelle difficulté. L’Italien Alessandro De Marchi (BMC), les Polonais Michal Paluta (CCC Sprandi Polkowice), Michal Podlaski (Pologne) et le Français Stéphane Rossetto (Cofidis) ont rapidement compté jusqu’à 3:30 d’avance sur le peloton.

Dernier des fuyards, Rossetto a finalement été repris à 10 kilomètres de la ligne, laissant place, comme prévu, à un sprint final. Malgré le train de l’équipe belge Quick-Step Floors, c’est Ackermann qui s’est montré le plus véloce, décrochant la 5e victoire de sa carrière à 24 ans, la 4e en WorldTour.

Dimanche, la 2e étape verra le peloton relier Tarnowskie Gory à Katowice sur la distance de 156 kilomètres. Le Tour de Pologne, remporté en 2016 par Tim Wellens et en 2017 par Dylan Teuns, se terminera vendredi 10 août.

Source: Belga