Proximus League – Westerlo bat Roulers 2-1 grâce à un doublé de Jens Naessens

Westerlo a bien débuté son championnat de Proximus League. L’équipe de Bob Peeters s’est imposée 2-1 sur son terrain contre Roulers lors de cette première journée de D1B. Les ‘Kempeneers’ ont pris le meilleur départ grâce à un but de Jens Naessens en première mi-temps, bien lancé en profondeur. L’ancien attaquant de Zulte Waregem a glissé le ballon hors de portée du gardien adverse malgré un angle réduit (1-0, 23e).

Au retour des vestiaires, Roulers a égalisé sur un coup franc grâce au Français Baptiste Schmisser (1-1, 67e). Mais la tâche de Westerlo a été facilitée par l’exclusion de Guy Dufour (77). Une minute après, Naessens surgissait sur un centre pour donner la victoire aux siens (2-1, 78e).

Plus tôt dans la journée, la rencontre entre OH Louvain et Malines s’était soldée sur un partage (1-1).

Vendredi, l’Union Saint-Gilloise s’est inclinée sur le terrain de Lommel (1-0) lors du match inaugural de cette saison 2018-2019 de la D1B. Dimanche, le duel entre Tubize et le Beerschot Wilrijk (16h) viendra ponctuer cette première journée de championnat.

Source: Belga