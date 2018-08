Mondiaux de voile – Emma Plasschaert grimpe à la cinquième place en Laser Radial

Emma Plasschaert occupe la 5e place, avec 13 points, en Laser Radial aux championnats du monde de voile au terme de la deuxième journée, disputée samedi à Aarhus au Danemark.

Emma Plasschaert a terminé première de la troisième régate avant de ponctuer la quatrième à la 15e position. Etant le plus mauvais résultat de Plasschaert depuis le début de la compétition, il n’est pas pris en compte pour le classement général. La Belge de 24 ans compte 5 longueurs de retard sur l’Américaine Paige Railey.

Deuxième Belge engagée en Laser Radial, Maïté Carlier est désormais 38e après des 45e (non comptabilisée) et 15e places dans les deux régates de samedi. Huit régates sont encore au programme avant la course aux médailles le week-end prochain (11-12 août).

En Laser, Wannes Van Laer était 29e et William de Smet 42e après quatre régates.

Samedi, le duo olympique Yannick Lefèbvre et Tom Pelsmaekers pointait à la 52e place en 49ers après trois régates.

Enfin en Nacra 17, deux bateaux seront sur l’eau au Danemark avec Jan Heuninck et Anouk Geurts, d’une part, et avec Isaura Maenhaut et Morgan Wirtz d’autre part.

Ces Mondiaux d’Aarhus délivrent les premiers quotas pour les Jeux Olympiques de Rio en 2020.

Source: Belga