Loïc Nottet et MC Solaar enflamment le Plan Incliné de Ronquières

En ce premier jour du Ronquières Festival, Témé Tan, Fugu Mango, Cabellero & JeanJass, Asaf Avidan,¿ ont déjà enflammé le majestueux site, très ensoleillé, du plan Incliné de Ronquières où 20.000 festivaliers alternent leur présence entre les deux scènes du festival. La programmation riche, variée et mettant à l’honneur la diversité musicale rassemble toujours son public depuis déjà sept éditions, même si la sécurité est optimalisée pour garantir une ambiance festive. Samedi, première jour du festival ronquiérois, le jeune belge et très sollicité Loïc Nottet s’est particulièrement illustré en début de soirée devant une foule conquise par sa performance vocale et scénique. Il était l’un des talents les plus demandés des festivaliers de Ronquières, grâce notamment à sa 4e place pour la Belgique à l’Eurovision et à sa victoire à l’émission « Danse avec les Stars » en 2015.

Il a ensuite laissé la place à une autre tête d’affiche, révélation musicale de ces dernières années, seul en scène avec sa guitare, Passenger et son incontournable « Let her go » ont séduit les festivaliers en début de soirées.

Absent depuis dix ans, le rappeur français MC Solaar dont la plume n’a pas pris une rude, a interprété plusieurs titres de son nouvel album « Géopoétique » ainsi que son premier single « Sonotone », tout en faisant plaisir à ses fans avec ses célèbres titres.

Le Français Etienne Daho (22h50) et bien sûr, le jeune belge, aujourd’hui couvert de récompenses internationales, Henri PFR (00h10), et qui revient pour la seconde fois sur la scène du Ronquières Festival, vont clôturer cette première journée. Ce premier jour affichait sold out et aucun ticket n’était vendu aux portes du festival.

