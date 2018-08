L’Irlande crée la surprise après son succès aux shoot-outs contre l’Espagne en demies

L’Irlande, pour la première fois de l’histoire de son équipe nationale féminine, s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de hockey, samedi après-midi à Londres. La – seulement – 16e nation mondiale s’est imposée 3-2 aux shoot-outs face à l’Espagne (FIH 11) dans la première demi-finale, après un partage 1-1 entre les deux équipes au terme du temps réglementaire. La deuxième demie mettra aux prise plus tard dans la soirée les Pays-Bas, N.1 mondial et tenants du titre, et l’Australie (FIH 5). L’Irlande a ouvert le score dès la 3e minute, via un pc transformé par O’Flannagan. Les Britanniques n’ont toutefois pu résisté jusqu’au bout à la pression des Espagnoles, moins physiques qu’elles mais bien plus techniques. L’Espagne, tombeur aux shoot-outs de la Belgique en barrages pour les quarts de finale, a réussi à revenir dans la partie dans le 3e quart-temps, grâce à Magaz (39e), mais sans pouvoir prendre l’avance avant le coup de sifflet final.

Aux duels décisifs à un contre un face au gardien, les Espagnoles perdaient d’entrée leur recours à la vidéo, mais réussirent néanmoins à égaliser 2-2 à la fin des cinq premiers essais. La capitaine ibère Oliva manqua ensuite sa tentative, permettant à Pinder d’envoyer son pays pour la première fois de son histoire en finale d’une Coupe du monde (3-2).

En finale, les Irlandaises seront opposées soit à l’Australie, soit aux Pays-Bas, qui s’affrontent dans un ‘remake de la finale de 2014 à La Haye.

Les Red Panthers, 13es mondiales, ont terminé quant à elles à la 10e place (sur 16) de cette Coupe du monde 2018, deux rangs de mieux qu’en 2014 à La Haye, (12e sur 12).

Source: Belga