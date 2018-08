Le temps ensoleillé continue, mardi la journée la plus chaude

Un temps « estival chaud et bien ensoleillé » est attendu dimanche et en début de semaine prochaine, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique. Avant cela, l’après-midi de samedi, très chaude à l’intérieur des terres (jusqu’à 33 degrés en Campine), verra quelques champs nuageux apparaître par le nord-ouest et quelques nuages cumuliformes inoffensifs éventuellement sur l’Ardenne. Le temps restera également sec durant la nuit, avec des minima de 14 à 18 degrés sous un vent faible à modéré de nord, puis de nord-est.

La journée de dimanche sera du même acabit que la veille, après disparition des derniers nuages en matinée: un beau ciel ensoleillé, des maxima élevés (27 ou 28 degrés en Ardenne et de 29 ou 30 degrés ailleurs, sauf à la mer où on ne dépassera pas 24 degrés), et un vent faible à modéré de nord-est. Une nuit sereine avec des températures descendant jusqu’à 15 à 20 degrés mènera ensuite à la semaine.

Le mercure repartira alors à la hausse, avec jusqu’à 34 degrés en Campine lundi (27 degrés à la mer, près de 32 degrés dans le centre), puis des maxima compris entre 30 et 35 degrés mardi, la journée la plus chaude de la semaine.

Source: Belga