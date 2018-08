La Wallonie célèbre l’armistice avec un spectacle son et lumière à Namur

Jusqu’au 19 aout, Namur accueillera chaque soir sur la place d’Armes le spectacle son et lumière « Armistice », qui célèbre les cent ans de la fin de la guerre 14-18. La première a eu lieu vendredi en présence du ministre-président wallon Willy Borsus, du bourgmestre et de nombreux représentants de pays impliqués dans le conflit, dont l’Allemagne. Gratuit et d’une durée de trente minutes, « Armistice » sera projeté tous les jours vers 22h30 sur les façades du Palais des Congrès, du théâtre royal et du Beffroi. Il retrace l’histoire de la guerre jusqu’à son terme le 11 novembre 1918. « Nous avons voulu montrer le conflit tant du point de vue civil que militaire et en faire un véritable show de manière à rendre l’histoire accessible au plus grand nombre, petits et grands », explique Benoît Meurens, l’un des organisateurs, qui précise attendre environ 60.000 spectateurs.

Willy Borsus (MR) a lui souligné l’importance pour la Wallonie de soutenir cette initiative. « Il n’y a plus de témoins vivants. Transmettre le témoignage de ce qui a été une véritable tragédie est essentiel, surtout pour les plus jeunes. »

Du coté de la Ville de Namur, le mayeur Maxime Prévot (cdH) s’est dit très heureux de pouvoir accueillir le spectacle dans la capitale wallonne. Il n’a pas non plus caché sa satisfaction quant à la présence de représentants de l’Allemagne. « C’est un beau symbole », a-t-il conclu.

Source: Belga