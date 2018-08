JupilerPro League – Charleroi domine (1-4) Eupen réduit à dix dès la 50e

Charleroi s’est imposé samedi à Eupen (1-4) dans un match comptant pour la 2e journée du championnat de Belgique. Xavi Molina (csc 24e, 1-1), Kaveh Rezaei (33e, 83e) et Jérémy Perbet (80e, 1-4) ont inscrit les buts des Zèbres tandis que le Carolo Martos a ouvert la marque pour Eupen (10e). L’exclusion de l’Eupenois Eric Ocansey (50e) a facilité la tâche de Charleroi. Trois matches sont encore à l’affiche en soirée: à 20 heures, Antwerp-Courtrai et Cercle Bruges-Lokeren et à 20h30, Gand-Zulte Waregem. Alors que Marco Ilaimaharitra a obligé Hendrik Van Crombrugge à se détendre (4e), Eupen a dominé le première partie de la rencontre. Les Pandas ont toutefois eu de la chance d’ouvrir la marque par le capitaine carolo Martos, qui a dévié dans son but un centre-tir de Yuta Toyokawa (10e, 1-0).

La réaction des Zèbres s’est fait légèrement attendre mais Rezaei a montré l’exemple en obligeant le gardien eupenois à se détendre sur un coup franc (22e). Sur un corner de Gaëtan Hendrickx, Van Crombrugge a manqué sa sortie et Molina a dévié dans ses filets un envoi d’Amara Baby (23e, 1-1). La rencontre a alors continué à aller d’un côté à l’autre à un rythme assez tranquille mais sur un centre d’Ali Gholizadeh, Rezaei a profité d’une nouvelle erreur de la défense eupenoise (33e, 1-2).

La deuxième période a débuté par un coup de tonnerre: après avoir consulté le VAR, l’arbitre Nicolas Laforge a exclu Ocansey pour avoir donné un coup de coude à Ilaimaharitra (50e). Bien que réduit à dix, Eupen a donné du travail à Parfait Mandanda. Voyant que son équipe reculait, Felice Mazzù a lancé Perbet (69e). Notamment grâce à Baby, les Zèbres n’ont plus laissé venir les Eupenois et sur un centre du Sénégalais, Perbet a ouvert son compteur but (80e, 1-3). Enfin, Rezaei a permis à son coach de fêter son 200e match ç la tête de Charleroi par une victoire plus nette (83e, 1-4).

Au classement, Charleroi est 5e avec 4 points et Eupen, avec deux défaites, est dernier.

Source: Belga