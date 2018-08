Jupiler Pro League – L’Antwerp tenu en échec par Courtrai, qui n’a pas tiré une fois au but

L’Antwerp et Courtrai ont fait match nul dans un match comptant pour la deuxième journée du championnat de Belgique de football. Au classement, les Anversois ont 4 points tout comme Charleroi, qui s’est imposé 1-4 à Eupen plus tôt dans la journée. Les Kerels, qui n’ont pas tiré une seule fois au but, comptent un point. Cercle Bruges-Lokeren et Gand-Waregem sont également à l’affiche ce samedi. Poussés par leur supporters, les Anversois ont démarré par une occasion de Rodrigues dont le tir de la droite n’a pas posé de problème à Thomas Kaminski (1e). Le gardien courtraisien a toutefois dû plus s’employer sur une reprise de la tête de Dino Arslanagic (14e) et un ballon placé de Geoffrey Hairemans (17e).

Enfin, quand il a été dépassé, Brendan Hines-Ike a dévié de la tête une tentative de Rodrigues (23e). L’Antwerp a continué à pousser mais n’a pas profité des nombreuses phases arrêtées dont il a hérité.

A la reprise, l’Antwerp n’a pas profité d’une erreur du milieu adverse Christophe Lepoint 48e), d’un raid sur le flanc droit de Rodrigues (49e) et des quatre coups de coin d’affilée (51e). Bien servi par Hairemans, Jonathan Bolingi a allongé la série des occasions manquées (57e).

Pour tenter de remédier à ce manque d’efficacité, Laszlo Boloni a permis à Didier Lamkel de faire ses débuts à la place de Hairemans (72e), mais cela n’a pas changé la donne. Les Kerels jouaient la montre et Rodrigues n’est pas parvenu à leur faire regretter (82e).

Source: Belga