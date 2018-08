Jupiler Pro League – Gand prend son premier point grâce un jeune débutant face à Zulte Waregem

Grâce au débutant Jonathan David (90e+5), La Gantoise a arraché le partage (1-1) dans les arrêts de jeu contre Zulte-Waregem (1-1). Timothy Derijck (66e) avait donné l’avance aux visiteurs. Au classement, Zulte Waregem est 9e avec 2 points et Gand 12e avec 1. Plus tôt dans la journée, Charleroi s’est imposé à Eupen (1-4) et le Cercle Bruges contre Lokeren (3-2). L’Antwerp et Courtrai ont fait match nul (0-0). Pour la première à domicile, Brecht Dejaegere s’est retrouvé sur le banc, laissant sa place à Taiwo Awoniyi. Mais l’attaquant nigérian a clôturé son premier beau geste technique par un envoi sur Sammy Bossut (11e). Les Buffalos ont pris un bon départ grâce à Jean-Luc Dompé mais Yuya Kubo et Awoniyi n’ont pas bien géré les services du Français.

Petit à petit, Gand a baissé le rythme et Zulte est devenu plus fort sans être dangereux pour autant. Les deux gardiens ont été à peine mis à l’épreuve jusqu’en fin de première période.

A la reprise, les deux formations ont plus tenté de trouver l’ouverture. Gand a manqué une belle occasion d’ouvrir la marque par Kubo, qui a mal tiré un penalty accordé pour une faute de Derijck sur Awoniyi (54e). Ce raté a coupé la voix aux supporters gantois et Derijck les a carrément assommés en reprenant au second poteau un centre de Hicham Faik (66e, 0-1). Yves Vanderhaeghe a alors lancé le débutant David et Stallone Limbombe dans la bagarre à la place de Thomas Foket et Roman Yaremchuk (76e). Si Limbombé a reçu une carte jaune pour simulation (78e), le jeune Canadien a parfaitement repris un assist d’Igor Plastun (90e+5, 1-1).

Trois matches sont au programme dimanche: Anderlecht-Ostende (14h30), Genk-Saint-Trond (18h) et Mouscron-Club Bruges (20 h00)

Source: Belga