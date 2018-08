Glasgow 2018: Pierre De Loof et Ruben Claeys en finale B (places 7 à 12) du deux de couple

Pierre De Loof et Ruben Claeys disputeront la finale B (places 7 à 12) du deux de couple aux championnats d’Europe d’aviron, samedi à Glasgow en Ecosse. Pierre De Loof, 23 ans, et Ruben Claeys, 21 ans, ont pris la 6e place en demi-finales en 6:39.96 dans une série remportée par les Roumains Ioan Prundeanu et Marian-Florian Enache en 6:22.92. Les Italiens Simone Martini et Romano Battisti ont pris la 3e place en 6:25.15.

Les trois premiers de chacune des deux séries en demi-finales sont qualifiés pour la finale. Les autres rameront en finale B pour les places 7 à 12 dimanche à 11h20. Le duo belge a signé le 11e chrono des demi-finalistes.

La finale A aura lieu dimanche à 13h00.

Source: Belga