Glasgow 2018 – Natation – « Une des meilleures courses de ma carrière »

« Vraiment pas mauvais. J’aurais peut-être espéré un meilleur chrono (que 1:56.48, qui sa meilleure performance de l’année, ndlr) pour être honnête, mais quand je vois les temps intermédiaires, je pense que j’ai nagé une des meilleures courses de ma carrière ». Louis Croenen était radieux après avoir signé le 6e chrono des demi-finales du 200m papillon qui lui ouvrait les portes de la finale des championnats d’Europe de natation, dimanche à Glasgow. Il est le premier nageur belge à s’offrir une finale en Ecosse. « Au niveau de la répartition des efforts, de la tactique. J’ai nagé en 26.1, puis, 30.1, 30.0 et 30.1 » a expliqué le Campinois de Lichtaart.

« L’idée était de nager un peu plus vite (que ce matin) et essayer de passer sous les 1:56. Ce sera peut-être pour demain. Quand on peut nager de manière aussi constante, cela prouve que l’on est en forme. Demain, sans stress en finale tout est possible. Je peux être premier ou huitième. Pour le podium, il faudra être dans les 1:55 (son record de Belgique est de 1:55.39, ndlr), je crois. »

« Je vais essayer d’accélérer le 2e 50 mètres et espérer que les 3e et 4e ne vont pas du coup s’en ressentir. C’est un risque qu’il faut prendre », a annoncé le leader de la natation belge à Glasgow.

« Le premier objectif était la finale. Voilà, je suis dans le Top 8 européen. Je pense que je suis reparti dans la bonne direction après une moins bonne année dernière. »

En 2017, Croenen avait terminé 17e des Mondiaux de Budapest et 18e de l’Euro en petit bassin de Copenhague, lui qui avait fini 8e de la finale olympique de Rio en 2016.

Source: Belga