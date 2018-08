Glasgow 2018 – Louis Croenen premier Belge en finale de la natation, Brys-Van Zandweghe en aviron

La troisième journée des championnats sportifs européens a permis samedi aux rameurs Tim Brys et Niels Van Zandweghe d’obtenir leur billet pour la finale A, dimanche, dans l’épreuve d’aviron du deux sans barreur poids légers. Louis Croenen le spécialiste du papillon a lui retrouvé le chemin de la finale, dont il avait perdu la trace en 2017. Il est le premier nageur belge à se hisser en finale à Glasgow. Robbe Ghys, dans l’Omnium, et Lotte Kopecky, dans la course aux points, ont terminé à la 6e place. Toujours dans le vélodrome Sir Chris Hoy, Nicky Degrendele a été éliminée en 8e de finale du sprint féminin et Ayrton De Pauw a fini 14e du kilomètre contre-la-montre. Annelies Dom a réussi le 16e chrono de la poursuite individuelle et Isabelle Beckers le 21e.

Sur le plan d’eau du Loch Strathclyde, sans surprise, Ruben Somers (skiff poids légers) et Pierre De Loof-Ruben Claeys (deux de couple) n’ont pas réussi à accéder à la finale A de leur épreuve d’aviron. Ils concourront pour les places de 7 à 12 dimanche.

En natation, Jasper Aerents (49.97), Valentin Borisavljevic (50.02) et Emmanuel Vanluchene (50.02) ont été éliminées en séries du 100 m libre avec respectivement une 34e et des 38e places. Fanny Lecluyse, 12e en série, a signé le 10e chrono des demies à 24/100e de la finale du 100m brasse.

