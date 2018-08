Glasgow 2018 – Glasgow 2018: Cyclisme sur piste – Robbe Ghys 11e après deux épreuves de l’omnium

Robbe Ghys pointe au 11e rang de l’omnium des championnats d’Europe de cyclisme sur piste après le 10 km tempo, la 2e des quatre épreuves, samedi à Glasgow. Dixième après le scratch, le pistard belge de 21 ans a pris la 12e place du 10 km tempo, une variante de la course aux points.

Le Grec Christos Volikakis est en tête du classement avec 68 points. Robbe Ghys compte 40 points.

Il reste deux épreuves à disputer dans l’omnium: la course par élimination (20h13) et la course aux points sur 25 km (21h01).

Source: Belga