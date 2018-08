Glasgow 2018 – Cyclisme sur piste – Robbe Ghys termine 6e de l’omnium, l’or pour Ethan Hayter

Robbe Ghys a terminé 6e de l’omnium des des championnats d’Europe de cyclisme sur piste samedi à Glasgow, Grande-Bretagne. La médaille d’or est revenue au Britannique Ethan Hayter. L’Italien Elia Viviani, champion olympique en titre, prend la médaille d’argrent. Dixième après le scratch, Ghys avait a pris la 12e place du 10 km tempo, une variante de la course aux points, et pointait au 11e rang après deux épreuves. Il s’est classé ensuite 6e de la course par élilmination, pour une 10e place avant la dernière épreuve.

Le pistard belge de 21 ans a pris la 3e place de la dernière épreuve, la course aux points sur 25 km, terminant 6e du classement final avec 103 points.

Stagiaire du Team Sky, Ethan Hayter, 19 ans, s’impose avec 133 points devant Elia Viviani, champion olympique à Rio et champion d’Europe de l’omnium en 2014 et 2015, 2e avec 113 points. Le Danois Casper Von Folsach (113 pts) prend la médaille de bronze.

Source: Belga