Euro d’athlétisme – Premier Belge en action, Corentin Campener a « déjà réussi » sa saison

Corentin Campener sera le premier Belge en lice aux championnats d’Europe d’athlétisme de Berlin. Le Tournaisien entrera en lice dans le concours de saut en longueur lundi à partir de 16h35, pour ses débuts dans un grand championnat. « Cela me fait fort plaisir, c’est le résultat d’un énorme travail », déclare l’athlète de 27 ans à l’hôtel de la délégation belge. Il y a deux ans, Campener avait manqué la qualification pour l’Euro d’Amsterdam pour un centimètre. Cette année, il a validé in extremis son billet pour l’Euro en réalisant le minimum européen (7m95) en sautant 7m98, record LBFA, le 25 juillet dernier au meeting de Castres, en France. « Ca a pris du temps. C’est heureusement arrivé pour ma dernière chance. J’avais encore une possibilité à Ninove mais la piste de saut ne me convient pas », dit le sauteur de l’Excelsior.

Corentin Campener a disputé 15 compétitions cette saison. « C’est en effet beaucoup. J’ai connu des moments difficiles mais l’Euro est le grand objectif de ma saison », dit-il.

Pour aller en finale, le sauteur belge devrait passer la limite des 8m00 ou terminer dans le top 12. « Je vais surtout essayer d’en profiter. J’ai de bonnes jambes et je peux sauteur loin, mais il n’y a que trois essais en qualifications. Quoiqu’il arrive, ma saison est déjà une réussite. Mais je vais donner le maximum », dit Campener, qui rêve des Jeux de Tokyo en 2020.

Source: Belga