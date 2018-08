Esperanzah! affiche complet pour la deuxième journée de festival

La deuxième journée du festival de musique du monde Esperanzah! qui se tient jusque dimanche à l’abbaye de Floreffe (province de Namur), a attiré la foule en affichant complet pour samedi, ont indiqué les organisateurs. L’accès au camping festif est également sold out. Chaque jour, le site peut accueillir maximum 12.000 festivaliers. Samedi matin, les organisateurs annonçaient que les entrées étaient sold out ainsi que les accès au camping. Des places restent néanmoins accessibles pour le dernier jour de festival et seront vendues dimanche à l’entrée du site.

Les festivaliers désireux de réserver une place de camping devront cependant se tourner vers le camping « famille », situé à proximité du festival.

Durant ce deuxième jour, l’artiste serbe Goran Bregovi a conquis un public venu en masse sur la scène « jardin ». Plus tard dans la soirée, la venue de Bernard Lavilliers est également un rendez-vous très attendu.

La deuxième journée de festival se clôturera avec le français Naâman, nouvelle étoile du reggae hexagonal.

Dimanche fera la part belle à plusieurs artistes belges, dont Mélanie De Biaso ou encore Bernard orchestra. Tandis que le fer de lance du slam français Grand corps malade attirera probablement un public nombreux.

Source: Belga