Ebola en RDC: 43 cas dont 13 confirmés, 33 décès dont trois parmi les cas confirmés

Au total 43 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola, dont 13 confirmés, ont été enregistrés depuis le début de la nouvelle épidémie dans l’est de la République démocratique du Congo déclarée le 1er août, a indiqué samedi le ministère de la Santé. Trente-trois décès, dont trois parmi les 13 cas confirmés, ont été enregistrés, selon le bulletin de situation épidémiologique publié samedi.

Le ministre de la Santé a annoncé mercredi qu’une nouvelle épidémie touchait les alentours de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu, à peine une semaine après avoir annoncé la fin d’une précédente épidémie dans le nord-ouest qui a tué 33 personnes.

Comme lors de la précédente épidémie, « la vaccination fera partie intégrante de la riposte », précise le ministère.

« Nous savons qu’on a eu trois cas à l’hôpital de Beni qui sont positifs et six autres à Mangina (bourgade située à 30 km) », a déclaré samedi le directeur général de la lutte contre la maladie, le Dr Ndjoloko Tambwe Bathé.

Ces neuf cas confirmés s’ajoutent aux quatre qui se sont révélés positifs sur les six échantillons testés le 31 juillet.

L’épidémie a été signalée à Mangina, une bourgade à 30 km au sud-ouest de Beni. Là-bas, les autorités sanitaires ont été alertés par le cas d’une femme de 65 ans « décédée chez elle » fin juillet après une hospitalisation.

« Après son enterrement non-sécurisé, les membres de sa famille qui s’occupaient d’elle ont commencé à présenter les mêmes symptômes et sept d’entre eux sont décédés », selon le ministère samedi.

Des cas probables ont également été enregistrés dans la province voisine de l’Ituri.

« Nous enclenchons toutes les machines qu’il faut pour endiguer l’expansion de l’épidémie à Beni », a ajouté le directeur général de lutte contre la maladie, cité sur le site de la radio onusienne Okapi.

