Coupe du monde de hockey (d) – Les Pays-Bas défendront leur titre en finale face à la surprenante Irlande

Les Pays-Bas se sont qualifiés en finale de la Coupe du monde féminine pour la 12e fois depuis la création de la compétition en 1974 (14e édition), samedi soir à Londres. En demi-finales, les tenantes du titre et N.1 mondiales ont battu aux shoot-outs 3-1 l’Australie, 5e au classement FIH. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 (mi-temps: 1-0) à la fin du temps réglementaire. Pour décrocher leur 8e couronne dimanche en finale, les Néerlandaises devront confirmer leur suprématie face à la surprenante Irlande, qui dans la 1ère demi-finale s’est hissée à ce stade pour la première fois de son histoire en prenant la mesure 3-2 de l’Espagne, également aux shoot-outs (1-1 au terme du temps réglementaire). Malmenées en début de rencontre, les joueuses d’Alyson Annan sont toutefois rentrées petit à petit dans la partie, menant logiquement 1-0 au repos après une ouverture du score par Kelly Jonker (22e). Les vice-championnes olympiques eurent plusieurs occasions de doubler leur avance en deuxième mi-temps, mais à chaque fois la gardienne ‘aussie’ Rachael Lynch repoussa les essais bataves.

Les ‘Hockeyroos’ créèrent même la surprise en égalisant à 6 minutes du terme via un pc, transformé par Georgina Morgan (54e), repoussant les Néerlandaises aux shoot-outs.

Les multiples championnes du monde et d’Europe se montrèrent plus adroites dans cet exercice à un contre un face à la gardienne adverse, la meilleure joueuse du monde, Lidewij Welten, inscrivant le but décisif pour les Pays-Bas lors du 5e et dernier essai.

En finale, les Pays-Bas partiront grands favoris pour reconduire leur sacre face à l’Irlande, seulement 16e nation mondiale, qui dans la 1ère demi-finale s’est imposé 3-2 aux shoot-outs face à l’Espagne (FIH 11), après un partage 1-1 entre les deux équipes au terme du temps réglementaire.

Les Red Panthers, 13es mondiales, qui avaient fait match nul avec l’Australie (0-0) en phase de poules et avaient été éliminées 3-2 aux shoot-outs par l’Espagne en barrages pour l’accès aux quarts de finale, ont terminé quant à elles à la 10e place (sur 16) de cette Coupe du monde 2018, deux rangs de mieux qu’en 2014 à La Haye, (12e sur 12).

Source: Belga