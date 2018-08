Clasica San Sebastian – Julian Alaphilippe s’adjuge la Clasica San Sebastian, Greg Van Avermaet 4e

Julian Alaphilippe continue sur sa lancée du Tour de France. Vainqueur de deux étapes et du maillot à pois de la Grande Boucle, le coureur français de Quick-Step Floors a enlevé samedi la 38e édition de la Clasica San Sebastian (WorldTour), disputée sur 228,7 km dans le Pays Basque espagnol. IL s’est imposé au sprint devant le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Alpahilippe et Mollema se sont échappés au sommet du Murgil Tontorr, la dernière difficulté de l’épreuve, et n’ont jamais été repris.

Le Français Anthony Roux (Groupama-FDJ) a réglé le sprint pour la 3e place à 16 secondes du vainqueur, devant Greg Van Avermaet (BMC). Un autre Français, Julien Simon (Cofidis), complète le top 5.

Plusieurs favoris ont été impliqués dans une chute à moins de 20 km de l’arrivée. Parmi ceux-ci, le Colombien Egan Bernal (Sky) et l’Espagnol Mikel Landa (Movistar) ont été immmobilisés et ont reçu les premiers soins à même le sol, avant d’être emmenés à l’hôpital.

Julian Alaphilippe, vainqueur de deux étapes du Tour du Pays Basque en avril, enlève sa seconde classique de la saison après la Flèche Wallonne. Il succède au palmarès de la Clasica San Sebastian au Polonais Michal Kwiatkowski, qui dispute le Tour de Pologne cette année.

