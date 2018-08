Avant Alibaba, une autre société chinoise s’établit à Liège Airport

Un important acteur chinois du secteur de la logistique s’est établi à Liège Airport, relève L’Echo samedi, quelques jours après l’annonce de la venue d’Alibaba. Le groupe 4PX a créé une filiale belge, 4PX Express BE, logée à Grâce-Hollogne et dotée d’un capital social de 500.000 euros. Le géant chinois du commerce électronique Alibaba s’apprête à construire un centre de distribution de plusieurs hectares près de l’aéroport de Liège, avait-on appris jeudi. C’est donc un second acteur du secteur qui a mis son dévolu sur l’aéroport de Liège.

Basé à Shenzhen, 4PX est spécialisé dans les services logistiques destinés au secteur de l’e-commerce transfrontière. Actif aussi bien dans le courrier et la livraison des colis que dans l’exécution complète des commandes, il exploite des entrepôts dans la ville de son siège, à Hong Kong et Shanghai, en Chine, ainsi qu’en Angleterre, en Allemagne, en Australie et aux Etats-Unis.

« Je vous confirme que le groupe logistique chinois 4PX a créé une entité belge dans le cadre du développement du transport de fret entre Hong Kong et Liege Airport », souligne le porte-parole de Liège Airport, Christian Delcour, cité par le quotidien.

Depuis le mois de mai, un vol rallie chaque semaine Hong Kong à Liège.

