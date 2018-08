ATP Washington – Alexander Zverev écarte Tsitsipas et défendra son titre en finale

Alexander Zverev (ATP 3/N.1) a écarté le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 32/N.10) en deux sets, 6-2, 6-4 en 1h28, en demi-finales du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, joué sur dur et doté de 1.890.165 dollars, samedi dans la capitale fédérale américaine. L’Allemand, 21 ans, défendra son titre en finale dimanche. Zverev, déjà lauréat de 8 tournois sur le circuit dont ceux de Munich et Madrid cette saison, affrontera en finale le vainqueur de la rencontre entre le jeune Australien Alex de Minaur, 19 ans et 72e mondial, et le Russe Andrey Rublev (ATP 46).

David Goffin (ATP 11) avait été éliminé vendredi par Tsitsipas en quarts de finale.

Source: Belga