ATP Los Cabos – Une finale entre Juan Martin Del Potro et Fabio Fognini au Mexique

L’Argentin Juan Martin Del Potro (N.1), 4e mondial, et l’Italien Fabio Fognini (N.2) disputeront la finale du tournoi de tennis de Los Cabos, épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 715.455 dollars, au Mexique. Juan Martin Del Potro a battu en demi-finales vendredi le Bosnien Damir Dzumhur (N.3), 24e mondial, 26 ans, 6-3, 7-6 (8/6) en 1h40 de jeu. Pour sa 4e finale de la saison, la « Tour de Tandil » affrontera en finale l’Italien Fabio Fognini, 15e à l’ATP, qu’il a battu dans leur unique face-à-face sur le circuit ATP, en 2015.

Fognini s’était qualifié lui au détriment du Britannique Cameron Norrie (ATP 74), 22 ans, 6-4, 6-2 en 1 heure et 12 minutes de match.

L’Italien, 31 ans, compte 7 titres à son palmarès dont deux décrochés cette saison, à Bastad et à Sao Paulo. Del Potro, 29 ans, cherchera lui à décrocher un 23e titre sur le circuit ATP, un 3e cette année après ses succès au Masters 1000 d’Indian Wells et à Acapulco.

Source: Belga