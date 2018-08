Les couches lavables, une séduisante alternative écologique

635 couches jetables sont utilisées dans le monde chaque seconde, soit 20 milliards par an. Un nombre conséquent quand on sait qu’il existe une version réutilisable -et plus écologique- qui peut également permettre de faire de nombreuses économies. Tour d’horizon des avantages des couches lavables.

Composée d’une partie absorbante (la couche), d’une culotte de protection imperméable qui permet l’étanchéité ainsi que d’une feuille biodégradable pour récupérer les selles de l’enfant, la couche jetable a encore du mal à se faire une place au sein des foyers. Perçue comme répugnante ou encore malodorante, elle est pourtant pensée pour faciliter la vie des parents. De nombreuses marques proposent d’ailleurs cette alternative.

Plus saine

Plus écologique et dépourvue de substances chimiques allergisantes, elle est donc également plus saine pour la peau des bébés contrairement à leur version jetable. Comme le rappelle ‘60 millions de Consommateurs’, une couche jetable est en effet composée de cellulose et de différentes matières plastiques et «n’incorpore généralement pas de coton». En janvier 2017, l’association alertait également sur la présence de «substances potentiellement toxiques dans la plupart des modèles, qu’il s’agisse de couches de marques leader ou de marques de distributeur, conventionnelles ou écologiques.»

Leur composition diffère donc des couches lavables qui sont généralement fabriquées en coton (une matière naturelle anallergique), en chanvre (mélangée avec du coton, celle-ci est absorbante, résistante et antibactérienne), en bambou (une fibre cultivée sans produit chimique, idéale pour les nuits ou les siestes) mais également en Tencel (matériau produit à partir de pulpe de bois) ou en matière synthétique (comme le polaire et la microfibre), qui peut d’ailleurs être fabriquée à partir de matériaux recyclés.

Écologique et économique

Un autre avantage non négligeable est que cette alternative est également plus écologique. Il faut savoir que 4.000 à 6.000 couches jetables sont utilisées pour un enfant jusqu’à l’âge de 2, 5 ans, soit l’équivalent de 67 kilos de pétrole brut. Une consommation qui génère environ une tonne de déchets dont la dégradation se fait entre 200 à 500 ans, rappelle Conso Globe. Ainsi, les couches jetables représentent ainsi 40% des déchets ménagers d’un foyer avec enfant. Leur fabrication nécessite également l’utilisation de 120 m3 d’eau.

En comparaison, les couches lavables génèrent «uniquement» 150 kg de déchets biodégradables et consomment deux fois moins d’eau qu’une couche jetable (83 m3 pour le lavage), explique Conso Globe. L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie française (ADEME) rappelle toutefois «que les impacts environnementaux de la couche lavable sont très dépendants de leurs conditions d’utilisation» et qu’il faut donc en optimiser l’usage.

Pour éviter un impact écologique trop important, il est conseillé de laver les couches à 60ºC dans une machine performante et à pleine charge. Il vaut également mieux utiliser, sans surdoser, une lessive porteuse de l’écolabel européen et éviter les détergents qui sont ensuite rejetés dans les eaux de lavage. Si vous possédez un jardin, favorisez le séchage à l’air libre.

Côté budget, le prix des couches lavables dépend du modèle, des matières, des marques et de la durée d’utilisation (15 couches sont en effet nécessaires pour pouvoir alterner entre couches sales et propres). Le prix de revient des langes lavables ainsi que des feuillets de protection et des lessives est estimé entre 490 et 1000 €, selon Eco conso. Un investissement qui permet d’économiser entre 400 et 650 euros par rapport à la version jetable. De nombreuses villes octroient par ailleurs des primes à l’achat de couches lavables comme c’est le cas par exemple à Etterbeek ou à Namur.

Encore plus loin?

À Bruxelles, l’association Eco Tribu, qui organise des cours ainsi que d’autres activités dans le domaine de la périnatalité, propose désormais un service personnalisé de location, de ramassage et de livraison de couches lavables à domicile (et à vélo bien sûr!) Un système bien pensé pour tous ceux qui seraient encore réticents à se tourner vers les couches réutilisables et qui souhaitent se faciliter la tâche.

Quid des couches jetables biodégradables?

Souvent citées comme une alternative aux langes jetables pour les parents qui ne sont pas encore prêts à se tourner vers les couches lavables, les couches écologiques comportent un bémol. Bien qu’elles soient composées en partie de matières renouvelables (de la cellulose naturelle) et que les emballages soient également plus écologiques, elles ne sont cependant pas 100% vertes. En effet, les langes ne sont pas entièrement compostables ou biodégradables. Toutefois, ils peuvent être jetés dans les déchets organiques dans certaines communes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site ecoconso.be