Dans de beaux draps grâce au «Nidra»

Vous êtes fatigués mais n’arrivez pas à vous endormir ? Vos pensées se bousculent et se tapent l’incruste ? Le Yoga Nidra est une méthode de relaxation basée sur la respiration et la visualisation, qui nous permet de sortir de notre cohue mentale quotidienne pour atteindre un état propice à l’endormissement. Mais pas que…

Catherine de Halleux est professeure de Viniyoga@, une méthode de yoga personnalisée en fonction de chaque personne, qui puise dans toute l’étendue du yoga, dont par exemple la méthode du Yoga Nidra. Petite séance testée sur ma terrasse bruxelloise, au dessus de laquelle des perruches en exil (fiscal, sinon pourquoi ?) répondent aux avions indélicats de la « Route Ikea ». Ces derniers survolent les files de voitures pressées façon saumons qui remontent la rivière. Mais en plus bruyant. Et au bout de mon jardin. Ajoutez à cela l’aspirateur de Christiane et vous avez les conditions les plus extrêmes pour faire une séance de Yoga Nidra ! Allons-nous y arriver ? Suspense…

Se préparer avec le « Sitali »

Pour se mettre en condition, il m’est demandé de tendre les bras, de les lever et de les joindre au dessus de la tête en inspirant. Puis de les redescendre jusque sur les flancs en expirant. Il est 11h10. Après deux ou trois respirations complètes, j’ai le sentiment que c’est la première fois que je respire, en fait, depuis que j’ai ouvert les yeux ce matin, avant de me jeter à corps perdu dans le marathon habituel. À présent, assise en lotus, j’effectue le Sitali : respiration lente et profonde où vous inspirez par la bouche (comme si vous aspiriez dans une paille), en déplaçant lentement la tête vers le ciel, puis expirez en ramenant le menton vers le torse. Au bout de douze mouvements, je suis partie avec le dernier avion.

Bonjour à tous !

Désormais allongée sur le dos, Catherine m’invite à me concentrer sur chacun de mes membres, un à un. Bonjour cheville ! Bonjour nuque ! À partir de mes orteils, tout ce petit monde se rappelle à mon bon souvenir. Il m’est demandé de détendre chacun d’entre eux. Un à un. Je me sens lourde et m’enfoncer dans le sol. À présent, je dois respirer profondément et surtout lentement, en bloquant la respiration quelques secondes à la fin de chaque expiration. Ces secondes-là sont délicieusement décontractantes. Je suis comme en lévitation, le bruit autour de moi n’a plus aucune emprise sur mon mental, ce n’est qu’une motte de sons indéfinis qui me bercent. Enfin, la professeure de yoga me propose de visualiser un moment de paix. Je tente une plaisanterie en pensant à quelqu’un qui s’y connaît en termes de paix, puis heureusement, elle reste dans ma tête. Reconcentrons-nous.

En bonus : le « San Kalpa »

Jusque-là, vous devriez vous sentir très détendu. Il faut dire que les deux paragraphes que vous venez de lire ont en fait duré 20 minutes. Et là, vous êtes prêts pour une bonne nuit. Sinon, vous pouvez aussi faire revenir l’énergie pour attaquer votre longue journée. Catherine me montre le chemin en me demandant de choisir une phrase positive tournée vers l’avenir : un San Kalpa. C’est à dire « ce dont on a besoin aujourd’hui ». Le mien sera : « à partir d’aujourd’hui et dans le futur, je serai extrêmement organisée ». Je dois me dire cette phrase mentalement plusieurs fois, en respirant à nouveau profondément. Pour finir, la voix douce de Catherine m’invite à visualiser un soleil chaud et puissant, qui envahit mes orteils, mes mollets… jusqu’à ma tête. Tout doucement. On ouvre les yeux, on s’étire comme un chat et on est plein d’énergie pour cette magnifique journée, cadeau de l’univers, amour universel et tutti quanti.

Cool… il doit être 11h20. Non, il est 11h45 ! Ah ?