Tim Merlier gagne au sprint la 3e étape du Tourdu Danemark, Wout Van Aert toujours leader

Tim Merlier (Veranda’s Willems-Crelan) a remporté au sprint la 3e étape du Tour du Danemark (2.HC) disputée sur 178,4 km entre Naestved et Vordingborg, vendredi. Tim Merlier l’a emporté devant deux Italiens Riccardo Minali (Astana) et Andrea Guardini. Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) a pris la 6e place.

Cinq hommes se sont de suite détachés, dès le premier kilomètre, dont le Français Charles Planet (Novo Nordisk), longtemps virtuel leader. Ce groupe a compté au maximum 5 minutes d’avance, mais a été repris à 6 kilomètres de la ligne d’arrivée laissant place à un sprint massif du peloton.

Wout Van Aert (Veranda’s Willems-Crelan), victorieux la veille, conserve on maillot de leader au classement général. « C’est notre deuxième victoire dans l’équipe, je suis très content », a confié le vainqueur du jour à la télévision danoise DR1. « La journée n’a pas été difficile. On a pu contrôler l’échappée et je suis très heureux de gagner alors que Wout garde le maillot. »

L’étape était disputée sur pas mal de portions non-asphaltées. « Je suis aussi coureur de cyclocross, donc cela m’a vraiment bien plus », a conclut Tim Merlier. « C’était amusant », a embrayé Wout Van Aert, triple champion du monde de cyclocross. « Même si les portions n’étaient pas assez longues. C’est une course sur route, mais c’est peut-être une autre manière de dessiner le parcours. L’objectif aujourd’hui était de garder le maillot. On a pu en plus gagner au sprint. Malheureusement, je n’ai pas pu mener Tim Merlier dans ce sprint. Il a du se débrouiller tout seul, mais manifestement il a bien fait ça ».

Samedi, la 4e et avant-dernière étape propose un contre-la-montre individuel de 19,1 km à Nykobing Falseter. Le Tour du Danemark se termine dimanche par une étape de 198,8km entre Faxe et Frederiksberg.

