Sécheresse – Le niveau du seuil d’information pour l’ozone dépassé dans 33 stations de mesure

Le seuil européen d’information concernant les concentrations d’ozone a été dépassé dans 33 stations de mesure, communique vendredi soir la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). A 20h00, les valeurs dépassaient en outre encore ce niveau de 180 µg/m3 dans 26 d’entre elles, tandis que ce chiffre n’a jamais été dépassé dans six stations du pays. Les concentrations d’ozone les plus importantes ont été relevées à Leeuw-Saint-Pierre (238), Neder-over-Heembeek (234) et Haren (233), où elles ont approché le niveau européen d’alerte de 240 microgrammes par mètre cube.

Douze des 33 stations où le seuil d’information a été dépassé se trouvent en Flandre, 14 en Wallonie et sept à Bruxelles.

La combinaison de pollution de l’air, de températures tropicales et d’un temps ensoleillé expliquent ces fortes concentrations d’ozone dans l’air. Elles devraient toutefois redescendre en même temps que la qualité de l’air s’améliorera, prévoit Celine.

Lors de telles conditions, il est conseillé aux personnes sensibles (enfants, personnes âgées…) d’éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. Il est aussi recommandé à chacun de s’abstenir de tout effort physique soutenu, comme faire un jogging.

