Primera Division – Accord entre le FC Barcelone et le Bayern Munich concernant Arturo Vidal

Le FC Barcelone et le Bayern Munich on trouvé un accord concernant le transfert d’Arturo Vidal. « L’accord porte sur les trois prochaines saisons et dépend de la visite médicale que le joueur passera dans les prochains jours », pouvait-on lire dans le communiqué du club catalan. Le milieu de terrain chilien, 31 ans, évoluait en Bavière depuis 2015. Il avait auparavant porté les couleurs du Colo-Colo (2005-2007) avant de rejoindre l’Europe et le Bayer Leverkusen (2007-2011), où il s’est érigé comme un des meilleurs médians du monde. Il a ensuite continué sa carrière à la Juventus (2011-2015).

Il a remporté chaque année depuis 2012 le titre de champion dans le pays où il évoluait, quatre fois avec la ‘Vieille Dame’ puis trois fois avec le ‘Rekordmeister’. International à 100 reprises avec le Chili, Vidal a également décroché la Copa América à deux reprises avec la ‘Roja’ (2015 et 2016).

Vendredi, le FC Barcelone avait déjà annoncé avoir recruté le latéral droit sénégalais Moussa Wague en provenance de la KAS Eupen. Ces deux transferts s’ajoutent aux arrivées de Malcom (Bordeaux), Clément Lenglet (FC Séville) et Arthur (Grêmio).

L’équipe d’Ernesto Valverde débutera son championnat le 18 août par la réception d’Alaves. Avant ça, les Catalans tenteront de décrocher un premier trophée contre le FC Séville, le 12 août prochain en Supercoupe d’Espagne.

Source: Belga