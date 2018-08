Les dépouilles américaines viennent du site d’une célèbre bataille de la guerre de Corée

Les dépouilles de soldats américains restituées aux Etats-Unis par la Corée du Nord semblent provenir du site d’une célèbre bataille de la guerre de Corée, a indiqué jeudi un responsable américain. Selon la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), l’agence américaine traitant des questions de soldats disparus, la plupart des dépouilles viendraient d’un village situé à proximité du site de la bataille du réservoir de Chosin, qui avait fait des milliers de victimes américaines en novembre et décembre 1950.

« Les dépouilles sont liées à la célèbre bataille », a avancé John Byrd, directeur de l’analyse scientifique au sein de la DPAA, lors d’une visioconférence de presse depuis Hawaï, où sont arrivées mercredi 55 réceptacles contenant les dépouilles.

Ces dernières ont été « conditionnées avec beaucoup de soin » par les Nord-Coréens, a ajouté l’expert, qui a souligné que des analyses plus poussées seront nécessaires.

De nombreux pays ont combattu lors de la guerre de Corée (1950-1953), mais les objets accompagnant les dépouilles –boutons, ceintures, bottes– laissent penser selon lui qu’elles sont celles de soldats américains.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’était engagé, lors de son sommet historique du 12 juin à Singapour avec le président américain Donald Trump, à « retrouver les dépouilles des prisonniers de guerre et des soldats portés disparus », et à « rapatrier immédiatement ceux qui ont déjà été identifiés ».

Pour Washington, la restitution de ces dizaines de dépouilles ne constitue qu’une « première étape », plus de 5.300 Américains engagés lors de la guerre de Corée n’étant jamais rentrés à la maison.

source: Belga