L’Australien Daniel Ricciardo quitte Red Bull à la fin de la saison

L’Australien Daniel Ricciardo va quitter Red Bull au terme de la saison 2018, a annoncé vendredi l’écurie autrichienne. Le pilote âgé de 29 ans, cinquième du championnat du monde de Formule 1, a remporté 7 Grands Prix, dont deux cette saison (Chine, Monaco), avec Red Bull où il était arrivé en 2014.

Ricciardo avait fait ses débuts en F1 chez HRT en 2011 et avait par la suite roulé deux ans chez Toro Rosso avant de rejoindre Red Bull. Troisième du championnat du monde en 2014, il était de nouveau monté sur la 3e marche du podium du championnat en 2016. Il avait terminé la saison en 8e position en 2015 et 5e en 2016 et 2017.

« Nous respectons totalement la décision de Daniel et nous lui souhaitons le meilleur pour le futur », déclare Christian Horner, le manager de Red Bull. « Nous souhaitons le remercier pour son implication et le rôle qu’il a joué depuis son arrivée en 2014, avec comme points d’orgue ses 7 victoires et ses 29 podiums. Nous allons maintenant évaluer les options avant de décider quel pilote sera aux côtés de Max Vertsappen en 2019 ».

