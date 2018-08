La plateforme de discussion Reddit victime d’un piratage

La plateforme de discussion Reddit a été victime d’un piratage informatique qui a permis, notamment, l’accès à des informations, datant pour la plupart de 2007 maximum, dont des adresses email d’utilisateurs, a fait savoir le groupe américain. « Le 19 juin, nous avons appris qu’entre le 14 et le 18 juin, (quelqu’un) avait piraté les comptes de quelques employés », a écrit Reddit mercredi sur sa plateforme, qui ajoute que le piratage a été rendu possible via l’interception de SMS, qui servent dans certains cas à authentifier les accès des employés à leur compte.

Même si l’attaque est qualifiée de « sérieuse », le site communautaire ajoute qu’elle n’a permis que d’accéder à la lecture de certaines bases de données anciennes et non de modifier quoique ce soit.

Reddit, qui ne donne pas de chiffres, précise avoir depuis renforcé ses systèmes de sécurité et informé les usagers concernés.

Le pirate a pu accéder notamment aux données de Reddit datant de sa fondation en 2005 et jusqu’à 2007: noms d’utilisateurs, mots de passes cryptés, messages publics et privés. Le pirate a aussi pu accéder à des adresses email destinataires de sa newsletter en juin.

Reddit a été co-fondé par Alexis Ohanian, époux de la star du tennis américain Serena Williams.

Il revendique plus de 330 millions d’utilisateurs mensuels actifs et plus de 138.000 « communautés » de discussion.

source: Belga