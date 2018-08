Jupiler Pro League – Le Standard, réduit à 10 en fin de match, a calé face à Waasland-Beveren

Le match d’ouverture de la deuxième journée du championnat de Belgique s’est terminé par un partage vierge (0-0) entre Waasland-Beveren et le Standard, qui a terminé la rencontre à dix suite à l’exclusion de Mehdi Carcela (89e). Les Liégeois prennent la tête du classement avec 4 points et les Waeslandiens sont provisoirement 7e avec 2 unités. Le match de Ligue de Champions de mardi n’a pas empêché Michel Preud’homme d’aligner le onze vainqueur de Gand (3-2). L’objectif était simple: garder le ballon et caler l’adversaire dans sa zone. Un plan que les Rouches ont appliqué sans concrétiser leur abattage. Ainsi quand Razvan Marin envoie un tir à 115 km/h que Davy Roef relâche, Renaud Emond ne profite pas du rebond à cause de Joachim Van Damme (18e).

Après la pause boissons (25e), le Standard a campé dans le camp de Waasland-Beveren. L’objectif des visités était de conserver le 0 derrière. Ils ont eu chaud mais Roef a tout fait pour être l’homme du match. Le gardien s’est bien couché sur un coup de flamme de Marin (30e) avant de sortir le grand jeu su un centre de Marin vers Moussa Djenepo, la reprise d’Emond passe au-dessus (39e).

Entre-temps, Waasland-Beveren s’est approché une fois de Guillermo Ochoa et a arraché un coup de coin, que la défense du Standard a sorti sans la moindre difficulté (36e).

La deuxième mi-temps a aussi été joué à sens unique même si Francesco Forte a fait trembler Kostas Laifis (54e). Le Standard a directement réagi. A peine monté au jeu (63e), Carcela a lancé Paul-José Mpoku, qui a trouvé Emond mais Roef s’est interposé (65e). Après la deuxième pause boissons (68e), le match est apparu plus ouvert.

Ochoa n’a pas bloqué un tir appuyé de Van Damme sans que cela prête à conséquence (71e). Par contre, Roef a dévié de l’épaule une frappe surpuissante de Marin (77e). Cet arrêt spectaculaire a tenu Waasland dans le match et sur un superbe contre Aleksandar Boljevic a distillé un ballon qu’Opuku Ampomah a incroyablement placé de la tête au-dessus du but (87e). Juste après, le Standard s’est retrouvé à dix suite à l’exclusion de Carcela pour une faute sur Boljevic (89e).

Source: Belga